İrfan Can Kahveci: 'Her takımı yenebilecek güçteyiz'

EURO 2020 hazırlıklarını Alanya'da sürdüren A Milli Takımımızın orta saha oyuncularından İrfan Can Kahveci, Gine maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde;



"ÇOK İYİ ZAMAN GEÇİRİYORUZ"



Çok güzel bir kamp geçiriyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Takım olarak çok iyi zaman geçiriyoruz. Elemelerde çok başarılı olduk, inşallah şampiyonada da gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz.



"HER TAKIMI YENEBİLECEK GÜÇTEYİZ"



Sakatlığım şu an iyi durumda. Kampın başından beri bireysel çalışıyordum. 5-6 gündür de takımla çalışıyorum. İtalya maçı zor bir maç ama bizim takımımız her takımı yenebilecek güçte. Ben inanıyorum.



"ŞAMPİYONAYA KONSANTREYİZ"



Korona döneminde uzun bir zaman bireysel antrenmanlar yaptık. Hiç dinlenemeden tekrar sezona başladık. Bu yüzden sakatlıklar oldu. Şu an Avrupa Şampiyonası'na konsantreyiz, takımlarımızı geride bıraktık. Başarılı olmak istiyoruz.



"GOL ATARSAM SEVİNCİMİ YAPARIM"



İnşallah gol atarsam o sevincimi (kahve içme) yaparım. Öncelikle takımımız başarılı olsun.



"HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"



Oynayan oyuncular tam anlamıyla sürekli birlikte oynamadığı için belki olumsuz yanlarımız olmuştur. Hazırlık maçıydı, hocamız da herkesi görmek istiyor. Her önümüze gelen maçı kazanmak istiyoruz. Zaten hocamız da eksik yönleri aktardı.



"TAKIMIMIZ ÇOK GÜÇLÜ"



İtalya güçlü bir rakip ama şu anda hazırlık maçlarını oynuyoruz. Henüz İtalya maçını analiz edemedik. Bizim takımımız gerçekten çok güçlü, her takımı yenebilecek güçteyiz.



"HEP BERABER BAŞARACAĞIZ"



Ülkemizin desteğini arkamızda her zaman hissettik. İnşallah turnuvada da hissederiz. Bu yolda hep beraber başarılı olacağız.