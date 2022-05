İrfan Can Kahveci: 'Hedefe ulaşacağız'

Beşiktaş ile oynanacak derbide Fenerbahçe adına gözler İrfan Can Kahveci'de olacak.



Orta alanda ortaya koyduğu performans ile fark yaratan 26 yaşındaki yıldız futbolcu, yine İsmail Kartal'ın en büyük kozlarından biri olacak.



Tecrübeli oyuncu, zorlu mücadeleye de ekstra idmanlar ile hazırlanırken, derbi karşılaşmasını değerlendirdi. Galibiyete ulaşacaklarından emin olduğunu söyleyen İrfan Can'ın sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: "Çok iyi bir takımız, iyi bir hava yakaladık."



'Her şeyimizi ortaya koyacağız'



"Galatasaray 'dan sonra Beşiktaş'ı da yenecek güçteyiz. İstediğimiz hedefe ulaşacağız. Oynadığımız oyundan keyif alıyoruz. Her şeyden önce taraftar bize inanıyor. Biz de onları mutlu edeceğiz. Yıl boyunca onları çok üzdük ama kalan maçlarda her şeyimizi ortaya koyacağız."





