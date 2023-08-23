İrfan Can Kahveci göz dolduruyor!

28 yaşındaki futbolcu için sezon, kendi taraftarı tarafından protesto edildiği için sıkıntılı başladı.



Ancak İrfan Can Kahveci, özellikle skor katkısıyla göz dolduruyor. Milli oyuncu, Zimbru eşleşmesinde 1 asist yaparken, Maribor maçlarında ise 1 gol, 1 asistlik katkı sağlamıştı.



İrfan, son olarak 64. dakikada oyuna dahil olduğu Samsunspor mücadelesinde Szymanski'ye güzel bir asist yaptı.



Başarılı oyuncu böylece 6 resmi maçta 2 kez ağları sarsarken, 3 golün de hazırlayıcısı oldu.



