İrfan Can Kahveci göz dolduruyor!

Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki futbolcusu İrfan Can Kahveci sezona formda başlayarak yeni transfer etkisi yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci göz dolduruyor!
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23 Ağustos 2023 10:11
Son güncelleme 23 Ağustos 2023 10:16
28 yaşındaki futbolcu için sezon, kendi taraftarı tarafından protesto edildiği için sıkıntılı başladı.

Ancak İrfan Can Kahveci, özellikle skor katkısıyla göz dolduruyor. Milli oyuncu, Zimbru eşleşmesinde 1 asist yaparken, Maribor maçlarında ise 1 gol, 1 asistlik katkı sağlamıştı.

İrfan, son olarak 64. dakikada oyuna dahil olduğu Samsunspor mücadelesinde Szymanski'ye güzel bir asist yaptı.

Başarılı oyuncu böylece 6 resmi maçta 2 kez ağları sarsarken, 3 golün de hazırlayıcısı oldu.

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