İrfan Can Kahveci: "Galibiyet serisi başlatacağız"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Başakşehir maçı öncesinde taraftara mesaj verdi.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci: 'Galibiyet serisi başlatacağız'
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05 Şubat 2022 15:05
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
İrfan Can Kahveci, eski takımı Fenerbahçe'nin en önemli kozu konumunda.

Yıldız futbolcu, "Şu ana kadar aldığımız kötü sonuçlarla camiamızı çok üzdük. Artık onların yüzünü güldürmek zorundayız. Ligin kalan bölümünde Fenerbahçe'ye yakışır futbol sergileyip, galibiyet serisi başlatacağız" diye konuştu.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplam 30 resmi maça çıkan Kahveci, 2 kez ağları havalandırdı ve 7 asiste imza attı. 

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