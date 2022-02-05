İrfan Can Kahveci, eski takımı Fenerbahçe'nin en önemli kozu konumunda.



Yıldız futbolcu, "Şu ana kadar aldığımız kötü sonuçlarla camiamızı çok üzdük. Artık onların yüzünü güldürmek zorundayız. Ligin kalan bölümünde Fenerbahçe'ye yakışır futbol sergileyip, galibiyet serisi başlatacağız" diye konuştu.



FENERBAHÇE PERFORMANSI



Fenerbahçe formasıyla toplam 30 resmi maça çıkan Kahveci, 2 kez ağları havalandırdı ve 7 asiste imza attı.



