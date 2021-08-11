İrfan Can Kahveci: 'Formayı hak eden giyer'

Hazırlık maçlarında yedek soyunan İrfan Can Kahveci'nin moralsiz olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.



Fenerbahçe'nin yıldızı, hakkındaki haberlerinden dedikodudan ibaret olduğunu belirtip, "Formayı hak eden giyer. Bu takımda herkes F.Bahçe'nin başarısı için mücadele ediyor. Kim daha faydalı olacaksa o görev yapacaktır" ifadelerini kullandı.



