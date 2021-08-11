İrfan Can Kahveci: "Formayı hak eden giyer"

Hazırlık maçlarında yedek soyunan Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, hakkındaki haberlerinden dedikodudan ibaret olduğunu söyledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İrfan Can Kahveci: 'Formayı hak eden giyer'
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11 Ağustos 2021 13:39
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Hazırlık maçlarında yedek soyunan İrfan Can Kahveci'nin moralsiz olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

Fenerbahçe'nin yıldızı, hakkındaki haberlerinden dedikodudan ibaret olduğunu belirtip, "Formayı hak eden giyer. Bu takımda herkes F.Bahçe'nin başarısı için mücadele ediyor. Kim daha faydalı olacaksa o görev yapacaktır" ifadelerini kullandı.


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