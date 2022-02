İrfan Can Kahveci: 'Fenerbahçe'ye yakışanı yapacağız'

İrfan Can Fenerbahçe

Omzundaki sakatlığını atlatıp takıma katılan Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa maçıyla birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor.



Bu sezon takıma yeteri kadar faydalı olamadığını dile getiren tecrübeli futbolcu, "Tam form tutuyorum, sakatlık problemi karşıma çıkıyor. Umarım bundan sonraki dönemde sağlıklı bir şekilde sahadaki yerimi alabilirim. Benden beklentileri çok iyi biliyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp, taraftarımızın yüzünü biraz olsun güldüreceğim" dedi.



"FENERBAHÇE'YE YAKIŞIR SONUÇLAR ELDE EDECEĞİZ"



Slavia Prag'a elenip Avrupa'ya veda etmeleriyle birlikte tamamen lige konsantre olduklarını ifade eden İrfan Can, "Giresun ve Hatayspor karşısında aldığımız galibiyetler özgüven açısından çok iyi oldu. Artık Fenerbahçe'ye yakışır sonuçlar elde edeceğiz. Herkes sorumluluğunun bilincinde. Bu şekilde devam edip üst sıralardaki yerimizi alacağız" diye konuştu.



CEZA SINIRINDA



Sarı kart ceza sınırında olan İrfan Can, bugün kart görmesi durumunda 28. haftadaki Trabzonspor sınavında takımdaki yerini alamayacak.