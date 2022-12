İrfan Can Kahveci, eleştiri topladı

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin Hatayspor maçı performansı olay oldu. İki haftadır silik bir görüntü veren tecrübeli futbolcuya taraftarlar ateş püskürdü. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçından sonra Hatayspor müsabakasında da sahanın en kötü ismi oldu.Fenerbahçe'nin 2-0 kaybettiği Trabzonspor maçında yokları oynayan İrfan Can Kahveci, Hatayspor'a karşı da takımın en kötüsüydü. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada İrfan Can Kahveci'ye sitem ederken oyuncunun bir an önce kendisine gelmesi gerektiği vurgulandı.Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci 61 dakika sahada kaldı. Tecrübeli futbolcunun yerine Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu.Fenerbahçe formasıyla bu sezon 23 maça çıkan İrfan Can Kahveci 6 gol 3 asistle 9 gole direkt katkı sağladı.