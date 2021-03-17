İrfan Can Kahveci, dünya evine girdi

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, dünya evine girdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İrfan Can Kahveci, dünya evine girdi
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17 Mart 2021 20:05
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile evlendi.

Four Seasons Hotel Bosphorus'taki nikahta, çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve iş insanı Ethem Sancak yaptı.

Nikah törenine çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, teknik direktör Erol Bulut ile futbolcular katıldı.



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