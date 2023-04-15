İrfan Can Kahveci'den taraftara mesaj

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, MKE Ankaragücü maçının ardından açıklamada bulundu.
Karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yapan İrfan Can, şu sözleri kullandı;
"Bugün belki ilk golde topu kaptırıp hata yaptım ama taraftarlarımız o hatadan sonra arkamda durdu ve desteklemeye devam ettiler. Tüm takıma sezon sonuna kadar arkasında durmaya devam etsinler. Biz elimizden geleni yapacağız. Bu kadar."
Karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yapan İrfan Can, şu sözleri kullandı;
"Bugün belki ilk golde topu kaptırıp hata yaptım ama taraftarlarımız o hatadan sonra arkamda durdu ve desteklemeye devam ettiler. Tüm takıma sezon sonuna kadar arkasında durmaya devam etsinler. Biz elimizden geleni yapacağız. Bu kadar."
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