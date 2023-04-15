İrfan Can Kahveci'den taraftara mesaj

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, MKE Ankaragücü maçının ardından açıklamada bulundu.



Karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yapan İrfan Can, şu sözleri kullandı;



"Bugün belki ilk golde topu kaptırıp hata yaptım ama taraftarlarımız o hatadan sonra arkamda durdu ve desteklemeye devam ettiler. Tüm takıma sezon sonuna kadar arkasında durmaya devam etsinler. Biz elimizden geleni yapacağız. Bu kadar."





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