İrfan Can Kahveci'den taraftara mesaj

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından taraftara mesaj gönderdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci'den taraftara mesaj
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15 Nisan 2023 23:01
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, MKE Ankaragücü maçının ardından açıklamada bulundu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yapan İrfan Can, şu sözleri kullandı;

"Bugün belki ilk golde topu kaptırıp hata yaptım ama taraftarlarımız o hatadan sonra arkamda durdu ve desteklemeye devam ettiler. Tüm takıma sezon sonuna kadar arkasında durmaya devam etsinler. Biz elimizden geleni yapacağız. Bu kadar."

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