Fenerbahçe, İrfan'ın sarı kart cezası nedeniyle oynamadığı Göztepe maçında 2-0 kazansa da hücumda pozisyona girmekte zorlanmıştı. Yıldız futbolcu, Rize deplasmanında formasına kavuştu.İrfan, özellikle ilk yarıda yine resital sundu. Milli oyuncu, takımını maestro gibi yönetti. İrfan, ilk yarının son bölümünde takımına bir de penaltı kazandırdı. İsmail Kartal, öğrencisini dün 90 dakika sahada tuttu.Ekvadorlu yıldız, son haftalarda kulübeye mahkum kalmıştı. Shakhtar ile oynanan hazırlık maçında ağları sarsan Enner Valencia, Rize karşısında 64.dakikada oyuna dahil oldu. Tecrübeli oyuncu, sadece1 dakika sonra golünü atmayı başardı. Valencia böylece ligde 12 Şubat'taki Giresun mücadelesinden sonra ilk kez gol sevinci yaşadı. Yıldız futbolcunun ligdeki gol sayısı ise 5'e yükseldi.