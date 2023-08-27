NE TARAFTARA, NE DE FORMAYA KÜSTÜ

Geçen sezon da baskılar nedeniyle zorlu günler yaşayan İrfan Can Kahveci, yöneticilerden aldığı destekle yoluna devam etti. Çocukluğundan beri Fenerbahçeli olan İrfan Can , tüm tepkilere karşın ne taraftara ne de formaya küstü.

SAMANDIRA'DA GÜÇLÜ KARAKTER

Bu sezon çalışmalarına güçlü bir şekilde başlayan ve temiz bir sayfa açan İrfan Can Kahveci, hem takımdaki genç arkadaşlarına ağabeylik yapıyor hem de İsmail Kartal tarafından lider olarak seçilen Dzeko ve Tadic'e en büyük yardımları yapan isimlerden biri olarak dikkati çekiyor.

İSMAİL KARTAL ÇOK MUTLU