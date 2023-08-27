Fenerbahçe'de geçen sezon tribünlerin tepkisi nedeniyle takımdan ayrılma noktasına gelen İrfan Can Kahveci, bu sezon ise bambaşka bir performans gösteriyor.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, çıktığı 7 maçta 4 gol ve 3 asist ile oynarken, "Her geçen hafta hem takım olarak hem bireysel olarak performansımız artıyor. Ben bu forma için savaşacağımı söylemiştim. İnşallah yolun sonu taraftarlarımızın dediği gibi şampiyonluk olur" diye konuştu.
NE TARAFTARA, NE DE FORMAYA KÜSTÜ
Geçen sezon da baskılar nedeniyle zorlu günler yaşayan İrfan Can Kahveci, yöneticilerden aldığı destekle yoluna devam etti. Çocukluğundan beri Fenerbahçeli olan İrfan Can, tüm tepkilere karşın ne taraftara ne de formaya küstü.
SAMANDIRA'DA GÜÇLÜ KARAKTER
Bu sezon çalışmalarına güçlü bir şekilde başlayan ve temiz bir sayfa açan İrfan Can Kahveci, hem takımdaki genç arkadaşlarına ağabeylik yapıyor hem de İsmail Kartal tarafından lider olarak seçilen Dzeko ve Tadic'e en büyük yardımları yapan isimlerden biri olarak dikkati çekiyor.
İSMAİL KARTAL ÇOK MUTLU
Teknik Direktör İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'nin hem saha içinde performansından hem saha dışında yaptıklarından ötürü çok mutlu.
4 GOL 3 ASİST
Geçen sezonu 42 maçta 7 gol ve 5 asist yapan İrfan Can Kahveci, bu sezona 7 resmi maçta da 4 gol ve 3 asist rakamlarıyla hızlı bir giriş yaptı.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, çıktığı 7 maçta 4 gol ve 3 asist ile oynarken, "Her geçen hafta hem takım olarak hem bireysel olarak performansımız artıyor. Ben bu forma için savaşacağımı söylemiştim. İnşallah yolun sonu taraftarlarımızın dediği gibi şampiyonluk olur" diye konuştu.
NE TARAFTARA, NE DE FORMAYA KÜSTÜ
Geçen sezon da baskılar nedeniyle zorlu günler yaşayan İrfan Can Kahveci, yöneticilerden aldığı destekle yoluna devam etti. Çocukluğundan beri Fenerbahçeli olan İrfan Can, tüm tepkilere karşın ne taraftara ne de formaya küstü.
SAMANDIRA'DA GÜÇLÜ KARAKTER
Bu sezon çalışmalarına güçlü bir şekilde başlayan ve temiz bir sayfa açan İrfan Can Kahveci, hem takımdaki genç arkadaşlarına ağabeylik yapıyor hem de İsmail Kartal tarafından lider olarak seçilen Dzeko ve Tadic'e en büyük yardımları yapan isimlerden biri olarak dikkati çekiyor.
İSMAİL KARTAL ÇOK MUTLU
Teknik Direktör İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'nin hem saha içinde performansından hem saha dışında yaptıklarından ötürü çok mutlu.
4 GOL 3 ASİST
Geçen sezonu 42 maçta 7 gol ve 5 asist yapan İrfan Can Kahveci, bu sezona 7 resmi maçta da 4 gol ve 3 asist rakamlarıyla hızlı bir giriş yaptı.