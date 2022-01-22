İrfan Can Kahveci cevabını sahada verdi

Altay galibiyetinde bir gol bir asistle yıldızlaşan İrfan Can Kahveci tüm eleştiri ve tepkilere cevabını sahada verdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci cevabını sahada verdi
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22 Ocak 2022 09:31
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Özellikle İsmail Kartal'ın verdiği destek ve yaptığı konuşmalarla motive olan yıldız orta saha özellikle hakkında çıkan haberler nedeniyle çok üzgündü. Futboluyla öne çıkmak isteyen 26 yaşındaki oyuncu Kadıköy'de ayakta alkışlandı.

Milli yıldız daha önce sakatlığı nedeniyle tam anlamıyla ritim bulamamıştı. Sırbistan'da özel bir tedavi alan İrfan Can, Vitor Pereira tarafından da düzenli oynatılmamıştı. Hatta beklediği anlarda forma şansı bulamayan ve hazırken de oyundan alınan başarılı oyuncu bu nedenle bir türlü verim sağlayamıyordu. Kendi yerinde oynatılması da İrfan Can'ı rahatlattı.

6 gollük katkı

İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe'de 12 Süper Lig maçında 6 gollük katkı verdi. Ligde 2 gol 4 asist yapan İrfan Can, toplamda ise 17 resmi maça çıktı. Yıldız orta saha 17 maçta ise 2 gol 5 asistle oynadı. 

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