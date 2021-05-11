İrfan Can Kahveci cevabını sahada verdi

Sezonun flaş transferlerinden İrfan Can Kahveci, tüm eleştirilere karşın cevabını sahada verdi. Ankaragücü maçındaki asistiyle yıldızlaşan 25 yaşındaki orta saha mücadelesi ile tam not aldı.

Haber; Milliyet
Abone Ol
İrfan Can Kahveci cevabını sahada verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mayıs 2021 12:03
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil ve Dimitris Pelkas gibi isimlerin bulunduğu orta sahaya İrfan Can Kahveci transferinin gereksiz olduğu yönündeki eleştirilere rağmen gelecek sezonun kadro planlaması düşünülmüştü. Sosa ve Gustovo'nun yaşının ilerlemesi, Ozan'ın Avrupa'ya olası transferi gibi detayların yanısıra İrfan'ın bu orta sahalardan tamamen farklı tipte olması da bu kararda etkiliydi.

Mesut'la anlaştı
8-10 numara arasında oynayabilen, kanatta forma giyebilen, şut atıp skor üreten, paslarıyla rakip savunmayı çaresiz bırakan İrfan, kıyaslandığında Ozan ve Mert Hakan'dan farklı tipte bir oyuncuydu. Zaten genç yıldız sakatlığını atlatıp düzenli forma giymeye başladığı süre itibariyle kalitesini gösterdi. Özellikle son iki maçtaki oyunu ve asistleriyle takımının kazanmasında önemli rol oynadı. BB Erzurum ve Ankaragücü maçlarında asist yaptı.

Gelecek sezon da takımın orta saha ve kanatta önemli isimlerinden biri olacak olan İrfan, takımın lideri Mesut ile de iyi anlaşıyor. Özellikle pas trafiğinde Mesut'a ayak uyduran İrfan'ın bu özelliği sayesinde sarı lacivertliler daha etkili oynuyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.