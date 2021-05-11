İrfan Can Kahveci cevabını sahada verdi

Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil ve Dimitris Pelkas gibi isimlerin bulunduğu orta sahaya İrfan Can Kahveci transferinin gereksiz olduğu yönündeki eleştirilere rağmen gelecek sezonun kadro planlaması düşünülmüştü. Sosa ve Gustovo'nun yaşının ilerlemesi, Ozan'ın Avrupa'ya olası transferi gibi detayların yanısıra İrfan'ın bu orta sahalardan tamamen farklı tipte olması da bu kararda etkiliydi.



Mesut'la anlaştı

8-10 numara arasında oynayabilen, kanatta forma giyebilen, şut atıp skor üreten, paslarıyla rakip savunmayı çaresiz bırakan İrfan, kıyaslandığında Ozan ve Mert Hakan'dan farklı tipte bir oyuncuydu. Zaten genç yıldız sakatlığını atlatıp düzenli forma giymeye başladığı süre itibariyle kalitesini gösterdi. Özellikle son iki maçtaki oyunu ve asistleriyle takımının kazanmasında önemli rol oynadı. BB Erzurum ve Ankaragücü maçlarında asist yaptı.



Gelecek sezon da takımın orta saha ve kanatta önemli isimlerinden biri olacak olan İrfan, takımın lideri Mesut ile de iyi anlaşıyor. Özellikle pas trafiğinde Mesut'a ayak uyduran İrfan'ın bu özelliği sayesinde sarı lacivertliler daha etkili oynuyor.



