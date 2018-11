İrfan Can Kahveci: 'Cengiz Ünder gibi olmak istiyorum'

'in Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardındanaçıklamalarda bulundu.Cengiz Ünder gibi Avrupa'ya gitmenin hayalini kurduğunu belirten İrfan Can, "Herkesin isteği, mücadelesi vardı. Bize galibiyeti getiren bu oldu. Her geçen gün kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Çok önemli kişilerle çalışıyorum. İnşallah ben de Cengiz gibi Avrupa'da ülkemizi temsil etmek istiyorum ve onun için çabalıyorum." ifadelerini kullandı.