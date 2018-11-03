  •  
    Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor! Yine olmadı!
  •  
    Beşiktaş dinamosunu sarı kart ile kaybetti!..
  •  
    Çalhanoğlu için FLAŞ gelişme! Ayrılık yakın...
  •  
    G.Saray'da son dakika! Resmi açıklama da geldi
  •  
    Benzia'dan özür mesajı! "Düşünmeden yaptım!"

İrfan Can Kahveci: "Cengiz Ünder gibi olmak istiyorum"

Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, Beşiktaş maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
İrfan Can Kahveci: 'Cengiz Ünder gibi olmak istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2018 21:26
Başakşehir'in Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünder gibi Avrupa'ya gitmenin hayalini kurduğunu belirten İrfan Can, "Herkesin isteği, mücadelesi vardı. Bize galibiyeti getiren bu oldu. Her geçen gün kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Çok önemli kişilerle çalışıyorum. İnşallah ben de Cengiz gibi Avrupa'da ülkemizi temsil etmek istiyorum ve onun için çabalıyorum." ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için