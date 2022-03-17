İrfan Can Kahveci: "Bu havayla hedefe ulaşırız"

Fenerbahçe'de Konyaspor ile oynanacak kritik mücadelede takıma dönmeye hazırlanan İrfan Can Kahveci, iddialı açıklamalarda bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci: 'Bu havayla hedefe ulaşırız'
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17 Mart 2022 09:02
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Trabzonspor maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci, Konyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İrfan Can Kahveci, bu sezon sakatlıklar nedeniyle bir türlü form tutamadı. Başarılı orta saha oyuncusu, Trabzonspor karşısında 18. dakikada Siopis'e yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü. Yıldız futbolcu cezasını Alanya karşısında tamamladı. Konyaspor ile oynanacak kritik mücadelede takıma dönmeye hazırlanan İrfan, iddialı açıklamalar yaptı.

Milli oyuncu, "Takım olarak çok iyi bir hava yakaladık. Arkadaşlarım Trabzon karşısında 10 kişi inanılmaz mücadele etti ve puan aldı. Ligin en zorlu takımlarından Alanya karşısında farklı kazandık. Yakaladığımız bu havayı devam ettirip, ligi ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti alma hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı. 

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