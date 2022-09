İrfan Can Kahveci: 'Bizi çok etkilemez'

A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci, Faroe Adaları maçı öncesi görüşlerini aktardı.



Lüksemburg ile 3-3 biten maç için konuşan İrfan Can, "Maçtan sonra çok üzüldük. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Maçtan sonra da hatalarımızı gördük ve ders çıkardık." dedi.



Faroe Adaları ile sentetik sahada oynayacakları hatırlatılan başarılı futbolcu, "Daha önce de sentetik çimlerde oynadık. Çok da bizi etkileyecek bir durum olacağını düşünmüyorum. Her türlü etkene hazırız. İnşallah çıkıp son maçımızı güzel bir şekilde bitiririz."





