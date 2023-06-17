İrfan Can Kahveci: "Biliyordum"

A Milli Takım'a Letonya deplasmanında galibiyeti getiren golü atan İrfan Can Kahveci, maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci: 'Biliyordum'
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17 Haziran 2023 00:01
Son güncelleme 17 Haziran 2023 00:25
A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci, Letonya karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Karşılaşmada galibiyet golünü atan İrfan Can, "Takımımıza gol ile galibiyeti getirdiğim için çok mutluyum. Nadir kafa vururum. Letonya deplasmanları zor geçiyor bizim için. Yaklaşık 30 yıl sonra Samsun'a gideceğiz, herkesi maça davet ediyoruz." sözlerini sarf etti.

Deneyimli futbolcu ayrıca, "Barış Alper maça çok hareket getirdi. Orada orta açacağını biliyordum, kalecinin dokunması biraz şaşırttı beni ama golü attım." dedi.

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