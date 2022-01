İrfan Can Kahveci: 'Beni o mevkide oynatmayın'

İrfan Can Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın elinden kaptığı İrfan Can Kahveci, sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırmış ama düşük performansı sebebiyle yaşanan hayal kırıklığı da bir o kadar büyük olmuştu. Başını sakatlıktan kurtaramayan bir de üstüne ceza alan İrfan, ilk yarısını 1 gol, 3 asistle tamamladığı ligin ikinci yarısında patlama yapmakta kararlı. Fenerbahçe'ye borcunu ödeyeceğini söyleyen millî yıldız, özel antrenmanlarla güç depolarken neredeyse bütün gününü Samandıra'da geçiriyor.



Skor katkısı düşük



Camianın beklentisinin farkında olduğunu söyleyen İrfan Can, "Benim de hedeflerim, başarmak istediklerim var. İkinci yarıda bambaşka bir İrfan Can izleteceğim. Fiziksel ve zihinsel olarak buna hazırım" ifadesinde bulundu. Öte yandan yıldız oyuncunun kanatta istediği skor katkısını sağlayamadığı yönündeki fikrini teknik heyetle paylaştığı, hocaların da İrfan Can'ı ikinci yarıda merkezde serbest olarak görev yapması üzerine fikir birliğinde olduğu öğrenildi.