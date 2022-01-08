İrfan Can Kahveci: "Beni o mevkide oynatmayın"

Fenerbahçe'de teknik heyet, İrfan Can Kahveci'nin "Kanatlarda çok verimli olamıyorum, beni merkeze çekin" diyen tecrübeli oyuncunun isteğini dikkate aldı. Yıldız futbolcu artık forvet arkasında görev alacak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci: 'Beni o mevkide oynatmayın'
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08 Ocak 2022 14:41
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın elinden kaptığı İrfan Can Kahveci, sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırmış ama düşük performansı sebebiyle yaşanan hayal kırıklığı da bir o kadar büyük olmuştu. Başını sakatlıktan kurtaramayan bir de üstüne ceza alan İrfan, ilk yarısını 1 gol, 3 asistle tamamladığı ligin ikinci yarısında patlama yapmakta kararlı. Fenerbahçe'ye borcunu ödeyeceğini söyleyen millî yıldız, özel antrenmanlarla güç depolarken neredeyse bütün gününü Samandıra'da geçiriyor.

Skor katkısı düşük

Camianın beklentisinin farkında olduğunu söyleyen İrfan Can, "Benim de hedeflerim, başarmak istediklerim var. İkinci yarıda bambaşka bir İrfan Can izleteceğim. Fiziksel ve zihinsel olarak buna hazırım" ifadesinde bulundu. Öte yandan yıldız oyuncunun kanatta istediği skor katkısını sağlayamadığı yönündeki fikrini teknik heyetle paylaştığı, hocaların da İrfan Can'ı ikinci yarıda merkezde serbest olarak görev yapması üzerine fikir birliğinde olduğu öğrenildi. 

 

 


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