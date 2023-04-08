İrfan Can Kahveci: "Ben bunları hak etmedim"

Fenerbahçe'de tribünlerden tepki gören İrfan Can Kahveci isyan etti.

, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci: 'Ben bunları hak etmedim'
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08 Nisan 2023 12:52
Fenerbahçe'de tribünler tarafından tepki gören İrfan Can Kahveci, gelen tepkilere isyan etti.

Kayserispor ile oynanan kupa maçının 68. dakikada oyuna giren İrfan Can Kahveci, taraftarlar tarafından tepki görmüştü. Kayseri maçının bitimiyle yoğun tepki gören İrfan Can Kahveci, direkt soyunma odasına gitmek istemiş bunu gören Jorge Jesus, İrfan Can'ı tutarak taraftarı selamlamasını istemişti.

"BEN BUNLARI HAK ETMEDİM"

Saha içinde teknik direktör Jorge Jesus tarafından güçlükle teselli edilen İrfan Can'ın tavrı soyunma odasında da devam etti. Soyunma odasında sinirinden gözyaşı döken İrfan Can Kahveci'nin "Böyle bir haksızlık olamaz. Bunları hak etmiyorum" dediği ifade edildi.





 

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