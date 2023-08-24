İrfan Can Kahveci, Avrupa maçlarını boş geçmiyor

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Avrupa maçlarında gollerini sürdürdü.
Sarı-lacivertli takımın bu sezon oynadığı 5 Avrupa maçında da forma giyen İrfan Can, 3 maça ise ilk 11'de başladı.
Fenerbahçe'nin Maribor ile oynadığı 2 maçta da fileleri 1'er kez havalandıran İrfan Can, ikinci yarı oyuna dahil olduğu Twente maçında da 2 gol atarak son 3 karşılaşmayı boş geçmedi ve toplamda 4 gol kaydetti.
Öte yandan İrfan Can, ilk 11'de başladığı Zimbru karşılaşmasında da bir golün pasını vermişti.
Sarı-lacivertli takımın bu sezon oynadığı 5 Avrupa maçında da forma giyen İrfan Can, 3 maça ise ilk 11'de başladı.
Fenerbahçe'nin Maribor ile oynadığı 2 maçta da fileleri 1'er kez havalandıran İrfan Can, ikinci yarı oyuna dahil olduğu Twente maçında da 2 gol atarak son 3 karşılaşmayı boş geçmedi ve toplamda 4 gol kaydetti.
Öte yandan İrfan Can, ilk 11'de başladığı Zimbru karşılaşmasında da bir golün pasını vermişti.