İrfan Can, İsmail Kartal'ı haklı çıkardı

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Altay maçında dikkat çeken bir performansı ortaya koydu.

Haber; Sabah
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İrfan Can, İsmail Kartal'ı haklı çıkardı
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20 Ocak 2022 10:54
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maçtan bir gün önce düzenlediği basın toplantısında İrfan Can Kahveci için "Onun gibi yeteneklisi var mı?" diyerek oyuncusunu övmüştü. Tecrübeli futbolcu, hocasını haksız çıkarmadı.

Altay savunması içerisinde topla buluşan İrfan, sol ayağıyla bekletmeden bir orta yaptı. Savunmadan seken top yine önüne düşen Kahveci, çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bu sezon 30 Ekim'de oynanan ve 2-1 kaybettikleri Konya maçından sonra fileleri ikinci kez havalandıran İrfan Can, Kadıköy'de ilk defa gol sevinci yaşadı. Ayrıca Eylül 2018'deki Antalya karşılaşmasından bu yana ilk kez ceza sahası içinden ağları buldu. Milli futbolcu, sevincini yedek kulübesindeki Mesut Özil'i kafasından öperek paylaştı. İrfan 77. dakikada da yerini Mesut'a bıraktı. İkili yine öpüşerek görev değişimi yaptı



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