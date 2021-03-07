İrfan Can ilk 11'e giriyor

Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formasıyla ilk kez 11 başlayacak.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İrfan Can ilk 11'e giriyor
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07 Mart 2021 11:12
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11 başlayacak. Yarınki kritik Konyaspor karşılaşmasında orta alanda Pelkas ve Gustavo veya Sosa ile üçlü oluşturacak olan İrfan Can, kritik maçta hücum oyuncularına pozisyon hazırlayan isim olacak.

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GUSTAVO İLE İRFAN CAN ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK

İrfan Can Kahveci sakatlığı geçtikten hemen sonra, yarım saat görev almasına rağmen ne kadar doğru bir transfer olduğunu ispat etti. Ligi, rakipleri ve Fenerbahçe'yi iyi biliyor. Çözüm yeteneği var. Adam da eksiltiyor. Gustavo'nun da dönmesiyle birlikte bu ikili Fenerbahçe'nin oyununda çok şeyleri değiştirecek. Mesut Özil ile yan yana oynayamayacak olması büyük şanssızlık. Ama tam Fenerbahçe'nin aradığı kan ve ilk 11 oynamayı hak ediyor.



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