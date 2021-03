İrfan Can ilk 11'e giriyor

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11 başlayacak. Yarınki kritik Konyaspor karşılaşmasında orta alanda Pelkas ve Gustavo veya Sosa ile üçlü oluşturacak olan İrfan Can, kritik maçta hücum oyuncularına pozisyon hazırlayan isim olacak.



1 GÖRÜŞ / GÜRCAN BİLGİÇ



GUSTAVO İLE İRFAN CAN ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK



İrfan Can Kahveci sakatlığı geçtikten hemen sonra, yarım saat görev almasına rağmen ne kadar doğru bir transfer olduğunu ispat etti. Ligi, rakipleri ve Fenerbahçe'yi iyi biliyor. Çözüm yeteneği var. Adam da eksiltiyor. Gustavo'nun da dönmesiyle birlikte bu ikili Fenerbahçe'nin oyununda çok şeyleri değiştirecek. Mesut Özil ile yan yana oynayamayacak olması büyük şanssızlık. Ama tam Fenerbahçe'nin aradığı kan ve ilk 11 oynamayı hak ediyor.