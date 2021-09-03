İrfan Can için transfer talebi: 4 milyon euro

Galatasaray'da yerli kaleci transferinde İrfan Can Eğribayat konusunda Göztepe'nin talebi belli oldu.

Haber; Sporx.com
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İrfan Can için transfer talebi: 4 milyon euro
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03 Eylül 2021 09:11
Fernando Muslera'nın sezona formsuz başlaması ve 3 Türk oynatma zorunluluğu, Galatasaray'ı yerli kaleci arayışına itmişti.

Sarı-kırmızılılar, Göztepe'nin başarılı eldiveni İrfan Can Eğribayat'ı gözüne kestirdi ancak Göztepe bu transfer için 4 milyon Euro istedi. Galatasaray ise bu transfer için 2 milyon euroyu gözden çıkardı. 23 yaşındaki kaleci için bekleyiş sürüyor.

İrfan Can da Galatasaray'a transferinin gerçekleşmesi için kulübünden izin talebinde bulundu. Ancak kulüpteki teknik direktör krizi, bu sürecin de uzamasına yol açıyor. Sarı- Kırmızılılar, İrfan Can Eğribayat transferi için son güne kadar girişimlerini sürdürmeyi planlıyor.

Sarı-kırmızılıların da şu anda kaleci transferi konusunda eli kolu bağlandı. Kadroda şu anda Muslera ve Fatih Öztürk dışında İsmail Çipe, Berk Balaban ve 17 yaşındaki Jankat Yılmaz yer alıyor. Ancak daha fazla güven verecek bir isim aranıyor

Fatih Terim kısa bir süre önce, "Muslera, Uruguay'dan döndüğünde çok uzun bir yoldan geliyor ve yorgun oluyor. Bu sürede kaleyi yerli bir isme vermek istiyoruz. 3 hakkımızdan 1'ini kalede kullanmak avantaj sağlayacaktır" demişti.


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