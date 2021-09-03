İrfan Can için son teklif: 2.5 + Yedlin

Galatasaray'da yerli kaleci transferinde İrfan Can Eğribayat konusunda Göztepe'nin talebi belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İrfan Can için son teklif: 2.5 + Yedlin
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03 Eylül 2021 10:41
Galatasaray'ın İrfan Can Eğribayat operasyonu dün de hız kesmeden devam etti.

Göztepe ile 23 yaşındaki kalecinin transferi doğrultusunda görüşmeleri sürdüren Sarı-Kırmızılılar, son olarak 2 milyon Euro artı Fatih Öztürk'ü önerdi. Göztepe'nin talebi ise 2.5 milyon Euro artı Yedlin'in bonservisi oldu.

Hem para hem de ücret konusunda beklenen mutabakat sağlanamadı. Ancak Galatasaray'a yakın kaynaklara göre anlaşma çok yakın.

Öyle ki, teknik direktör Fatih Terim'in, sezonun bundan sonrası için İrfan Can'ı ilk 11'de düşündüğü, böylece saha içinde yerli avantajını yakalamayı hedeflediği belirtiliyor.

İRFAN CAN DA GELMEK İSTİYOR 

Diğer taraftan İrfan Can da, Galatasaray'a transferinin gerçekleşmesi için kulübünden izin talebinde bulundu. Ancak kulüpteki teknik direktör krizi, bu sürecin de uzamasına yol açıyor.

Sarı- Kırmızılılar, İrfan Can Eğribayat transferi için son güne kadar girişimlerini sürdürmeyi planlıyor.  


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