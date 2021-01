İrfan Can için 'parayı veren alır' açıklaması

Başakşehir kulübü Asbaşkanı Mesut Altan, İrfan Can'ı isteyen Galatasaray'ın teklifi, Ali Koç'un İrfan Can ile ilgili açıklamasına ve oyuncuya yurtdışından yapılan tekliflerle ilgili konuştu.



İrfan Can'a Galatasaray'ın yaptığı teklifle ilgili TV100'e konuşan Mesut Altan, "Galatasaray'ın resmi bir teklifi var, bizim istediğimiz para belli, onların verdiği para belli şu anda taraflar bekliyor, bekleme sürecindeyiz" diye konuştu. Başakşehir Asbaşkanı Altan ayrıca transferde sonraki satıştan pay ile ilgili bir maddenin olup olmadığına ilişkin soruya ise "Öyle bir şey yapmayız biz, öyle bir fantazimiz yok" cevabını verdi.



"PARAYI KİM VERİRSE OYUNCUYU VERİRİZ"



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un İrfan Can ile ilgili 'Eğer satıyorlarsa biz de teklif yapabiliriz' sözleri ile ilgili ise Altan, "Parayı kim verirse İrfan Can oraya gidecektir. Biz Fenerbahçe'ye vermeyiz, Galatasaray'a vermeyiz diye bir düşüncede değiliz. Durumumuz böyle, bekliyoruz acelemiz yok." ifadelerini kullandı.



Yurtdışı teklifleri ile ilgili ise Mesut Altan, "Yurtdışından da isteyen kulüpler var. Onlara sezon sonu demiştik ama devre arasında satıyorsanız diye devreye girmek istediler." diye konuştu.