İrfan Can Eğribayat: 'Takibe devam ediyoruz'

Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Ankaragücü galibiyeti sonrası konuştu.



İrfan Can Eğribayat yaptığı açıklamada, "Altay kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok sevdiğim bir kardeşim. Aramız çok iyidir. Bir fırsat doğdu. Bir fırsat gelmesini bekliyordum. Bir sakatlık olsun, bir ceza olsun istemeyiz. Takımın menfaatleri doğrultusunda kulübedeysek kulübede, tribündeysek tribündeyiz. Çok şükür sahaya çıkma fırsatı bulduk." dedi.



İrfan Can ayrıca, "Elimden geleni yapmaya çalıştım. Geri dönüp kazanmak... Golü de 80 civarı yedik. Yani son 10 dakika kala maçı çeviriyoruz. Biz böyle birlik olduğumuz sürece, futbolcu, hoca, başkan... Böyle maçlar bize şampiyonluklar kazandırabilir. Geçen hafta da 1-0 yenildik ama kopmuyoruz oyundan. Takibe devam ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz takımca. Son dakikada gelen golün sevinci ayrı oluyor. Tribünlerle birlikte coşkuyla kutladık. İnşallah önümüzdeki hafta da kazanırız." ifadelerini kullandı.





