İrfan Can Eğribayat: "Saçma sapan derbiler oluyor"

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Eğribayat, Galatasaray maçı öncesi açıklamalar yaptı.

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İrfan Can Eğribayat: 'Saçma sapan derbiler oluyor'
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21 Eylül 2024 18:53
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Eğribayat, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İrfan Can Eğribayat yaptığı açıklamada, "Hafta boyu iyi çalıştık. Bu derbiyi bilen çok kişi var takımda. Yeni gelenler maçın önemini anlattık. Taraftarımız sağ olsun bizim için erkenden gelmişler. Onlar için elimizden geleni yapacağız. İyi hazırlandık. İnşallah sonu iyi geçer." dedi.

Keyifli bir maç olması dileğinde bulunan başarılı kaleci, "İki takım da ligin iyi takımı. Geçen sezon ciddi puan farkı attık. İnşallah keyifli ve bizim kazandığımız bir maç olur. Derbiler son zamanda çok keyifli geçmiyor. Bazen saçma sapan şeyler oluyor. Geçen sene orada bir kırmızı gördük. Bu da oyunun ritmini bozuyor. Ama biz orada 10 kişi oynayıp kazanmayı bildik. Bugün de çıkıp taraftarımız için her şeyi yapacağız." diye konuştu.

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