İrfan Can Eğribayat: "Kupaların önünü açıldı"

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Başakşehir finalinin ardından görüşlerini aktardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Eğribayat: 'Kupaların önünü açıldı'
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12 Haziran 2023 00:27
Son güncelleme 12 Haziran 2023 00:41
Fenerbahçeli file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Başakşehir finalinin ardından görüşlerini aktardı.

Karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yapan genç file bekçisi, şu sözleri kullandı;

"Sezonu şampiyon bitirememiştik ligde, çok üzülmüştük. Taraftarlarımızı da üzdüğümüzün farkındaydık. Bu kupa onlara armağan olsun. Uzun zamandır bekliyorlardı. Çok şükür ben de ilk senemde kızım doğduktan sonra bir kupa kazanma şansı yakaladım Allah'a şükürler olsun. İnşallah seneye daha nice kupalar kazanırız. Her zaman mücadele ediyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Takımımıza katkı verebiliyorsak ne mutlu bize."

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