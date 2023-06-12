İrfan Can Eğribayat: 'Kupaların önünü açıldı'

Sezonu şampiyon bitirememiştik ligde, çok üzülmüştük. Taraftarlarımızı da üzdüğümüzün farkındaydık. Bu kupa onlara armağan olsun. Uzun zamandır bekliyorlardı. Çok şükür ben de ilk senemde kızım doğduktan sonra bir kupa kazanma şansı yakaladım Allah'a şükürler olsun. İnşallah seneye daha nice kupalar kazanırız. Her zaman mücadele ediyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Takımımıza katkı verebiliyorsak ne mutlu bize."

Fenerbahçe li file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Başakşehir finalinin ardından görüşlerini aktardı.Karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yapan genç file bekçisi, şu sözleri kullandı;