İrfan Can Eğribayat'ın çıkışı sürüyor

Altay Bayındır'ın yokluğunda Fenerbahçe

de eldivenleri giyen İrfan Can Eğribayat, her maç üstüne koyarak gitti ve başarılı performansıyla hem taraftarların hem de teknik heyetin büyük beğenisini kazandı.



Göztepe'den kiralık olarak alınan İrfan Can'ın, yakında bonservisinin alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Zaten tecrübeli file bekçisi de geleceğiyle ilgili olarak, "Artık bitti diyebiliriz. Fenerbahçe kalmamı istiyor ve ben de uzun yıllar burada oynamak istiyorum" diye konuştu.