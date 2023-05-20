İrfan Can Eğribayat'ın çıkışı sürüyor

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, başarılı performansıyla herkesin büyük beğenisini kazandı.

Haber; Fanatik
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İrfan Can Eğribayat'ın çıkışı sürüyor
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20 Mayıs 2023 10:01
Altay Bayındır'ın yokluğunda Fenerbahçe'de eldivenleri giyen İrfan Can Eğribayat, her maç üstüne koyarak gitti ve başarılı performansıyla hem taraftarların hem de teknik heyetin büyük beğenisini kazandı.

Göztepe'den kiralık olarak alınan İrfan Can'ın, yakında bonservisinin alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Zaten tecrübeli file bekçisi de geleceğiyle ilgili olarak, "Artık bitti diyebiliriz. Fenerbahçe kalmamı istiyor ve ben de uzun yıllar burada oynamak istiyorum" diye konuştu. 

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