İrfan Can Eğribayat: 'Her şey çok güzel gidiyor'

Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat, Villarreal maçı sonrası konuştu.



İrfan Can yaptığı açıklamada, "İlk maçım, sabah uyandığımda inanılmaz heyecanlıydım. 3 tane köpeğim, 4 tane kedim var. Bütün stresimi onlarla attım. Taraftarımız bana çok güzel destek verdi. Her şey çok güzel gidiyor bizim için. İnşallah böyle devam ederiz." dedi.



Ayrıca, "Jesus inanılmaz detaycı. O yüzden takım her geçen gün hatalarını azaltarak devam ediyor. En sevdiğim özelliği, kimseyi ayırt etmiyor. Her zaman forma gelebileceğini biliyorsun. İyi ve güzel bir hocayla çalışıyoruz." şeklinde konuştu.





