İrfan Can Eğribayat gönülleri fethetti

Gerek performansı gerek saha içi liderliğiyle beğeni toplana genç kalecinin bonservisinin alınması için görüşmeler başladı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Eğribayat gönülleri fethetti
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12 Mayıs 2023 09:03
Fenerbahçe'nin 1 numaralı kalecisi Altay Bayındır'ın zorunlu olarak ameliyata alınmasıyla kaleye geçen İrfan Can Eğribayat başarılı maçlar sergileyince tüm camianın gönlünü fethetti.

24 yaşındaki İrfan Can'ın genç yaşına rağmen liderlik özelliği ile futbolcu arkadaşlarını motive etmesi, sahaya enerjisini yansıtması, kulübede oturmayı takıntı yapmaması ve 40 yıllık Fenerbahçeli gibi açıklamalar yapmasının teknik ekip ve yönetim tarafından takdir edildiği öğrenildi.

Olumlu dönüşler sonucunda, şu anda kiralık oynayan İrfan Can'ın bonservisinin kulübü Göztepe'den alınması için düğmeye basıldı. 

Grafik: Hürriyet



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