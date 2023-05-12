İrfan Can Eğribayat gönülleri fethetti

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Fenerbahçe'nin 1 numaralı kalecisi Altay Bayındır'ın zorunlu olarak ameliyata alınmasıyla kaleye geçen İrfan Can Eğribayat başarılı maçlar sergileyince tüm camianın gönlünü fethetti.24 yaşındaki İrfan Can'ın genç yaşına rağmen liderlik özelliği ile futbolcu arkadaşlarını motive etmesi, sahaya enerjisini yansıtması, kulübede oturmayı takıntı yapmaması ve 40 yıllık Fenerbahçeli gibi açıklamalar yapmasının teknik ekip ve yönetim tarafından takdir edildiği öğrenildi.Olumlu dönüşler sonucunda, şu anda kiralık oynayan İrfan Can'ın bonservisinin kulübü Göztepe'den alınması için düğmeye basıldı.