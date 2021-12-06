İrfan Can Eğribayat: "Bugün kaleyi bebeğimiz korudu"

Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Eğribayat: 'Bugün kaleyi bebeğimiz korudu'
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06 Aralık 2021 22:26
Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçtan kısa süre önce 5 buçuk aylık bebeğini kaybeden Eğribayat, "Ben bu maçta oynamayacaktım normalde. Eşim bana "Bebeğimiz için oyna" dedi. Bugün de 3 tane top direkten döndü. Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum. Hayat devam ediyor, inşallah bunları da atlatacağız. Hocam bana 20 gün, 1 ay gelme dedi ama takımımın yanında olmak istedim." dedi.


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