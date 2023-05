İrfan Can Eğribayat, Altay Bayındır'ı aratmıyor

Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat güven kazanmaya devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor'la golsüz berabere biten maçın ardından taraftarlar, Göztepe'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan 24 yaşındaki kaleciye bir kez daha tam not verdi.Maçın ikinci yarısında 47. dakikada Erdoğan'ın kritik bir şutunu çıkararak takımını oyunda tutan İrfan Can, Altay Bayındır'ı aratmıyor. Altay Bayındır'ın talihsiz bel rahatsızlığı ve ameliyatı sonrası eldivenleri alan İrfan Can Eğribayat, hiç adaptasyon sorunu yaşamadı.Kalede her maç üstüne koyarak ilerleyen genç eldiven, teknik heyetten de tam not aldı. Jorge Jesus'un gözü arkada kalmadı, kalede sorun yaşanmadı. Altay Bayındır şu anda iyileşme aşamasında olsa da teknik heyetin sezon bitimine kadar İrfan Can Eğribayat ile devam etmesi bekleniyor. Maç oynadıkça form kazanan ve özgüven elde eden İrfan Can Eğribayat, takım arkadaşlarıyla da iyi anlaşıyor.Savunma oyuncularıyla kısa sürede iyi anlaşan İrfan Can, arkadaşlarına da güven veriyor. Sadece Başakşehir deplasmanında Samet'in kısa düşen pasında bir gol yense de bu problem dışında bireysel bir hata ya da sıkıntı yaşanmadı. İrfan Can Eğribayat bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 resmi maça çıktı.