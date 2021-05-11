İrfan Can Eğribayat'a İtalya'dan talip

Spor Toto Süper Lig'de sezonu noktalamaya hazırlanan Göztepe'nin genç file bekçisi İrfan Can'ın talipleri her geçen gün artıyor. Türkiye'den Galatasaray'ın istediği 22 yaşındaki eldiveni Fransa'dan Metz ve Nimes ekipleri de yakın takibine almıştı.



Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken genç eldiven için bu kez de İtalya ekibi Genoa devreye girdi. İtalya Ligi Serie A'da mücadele eden Çizme ekibinin scoutlarına İrfan Can'ı izlettiği ve olumlu raporların ardından sezon sonunda resmi adamları atacağı iddia edildi.



4 YILLIK KONTRAT



Sarı-kırmızılı ekibe geçen sezon Adanaspor'dan gelen ve genç yaşına rağmen Süper Lig'de eldivenleri devralan İrfan Can, en iyi gelişim gösteren yıldızlar arasında yer alıyor. Göztepe ile 2025 yılına kadar kontratı bulunan file bekçisine gelen teklifler karşısında yönetiminin tavrı merak ediliyor.



