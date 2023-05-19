Fenerbahçe'nin Göztepe'den bonservisini almak için anlaşma sağladığı İrfan Can Eğribayat, başırılı performansını sürdürmeye devam ediyor.
Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçta önemli kurtarışlara imza atan genç eldiven, iki pozisyonda önemli hata yaptı. Fakat ardından o anlarda kritik toplar çıkarttı. Takımının skor olarak önde kalmasını sağlayan İrfan Can'a sarı-lacivertli taraftarlar da tribünde kayıtsız kalmadı.
Kadıköy'de genç eldivene tezahüratlarla destek verdi. Penaltıyı son anda kurtaramayan 24 yaşındaki kaleci, son dakikalarda Trezeguet'in şutunu ise 90'da çıkarttı.
Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçta önemli kurtarışlara imza atan genç eldiven, iki pozisyonda önemli hata yaptı. Fakat ardından o anlarda kritik toplar çıkarttı. Takımının skor olarak önde kalmasını sağlayan İrfan Can'a sarı-lacivertli taraftarlar da tribünde kayıtsız kalmadı.
Kadıköy'de genç eldivene tezahüratlarla destek verdi. Penaltıyı son anda kurtaramayan 24 yaşındaki kaleci, son dakikalarda Trezeguet'in şutunu ise 90'da çıkarttı.