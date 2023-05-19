İrfan Can'dan mini resital

Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de genç eldiven İrfan Can Eğribayat, nefis kurtarışlara imza attığı maçta, Kadıköy'de alkışlarla desteği kaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İrfan Can'dan mini resital
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19 Mayıs 2023 09:31
Irfan Egribayat
Irfan Egribayat
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Göztepe'den bonservisini almak için anlaşma sağladığı İrfan Can Eğribayat, başırılı performansını sürdürmeye devam ediyor.

Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçta önemli kurtarışlara imza atan genç eldiven, iki pozisyonda önemli hata yaptı. Fakat ardından o anlarda kritik toplar çıkarttı. Takımının skor olarak önde kalmasını sağlayan İrfan Can'a sarı-lacivertli taraftarlar da tribünde kayıtsız kalmadı.

Kadıköy'de genç eldivene tezahüratlarla destek verdi. Penaltıyı son anda kurtaramayan 24 yaşındaki kaleci, son dakikalarda Trezeguet'in şutunu ise 90'da çıkarttı. 

 
 

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