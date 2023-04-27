İrfan Can'dan mesaj: "Bana güvenin"

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, "Hala maç eksiğim var. Formumu tam yakaladığımda kale emin ellerde olacak" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İrfan Can'dan mesaj: 'Bana güvenin'
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27 Nisan 2023 11:36
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlanarak sezonu kapatmasıyla eldivenleri devralan İrfan Can Eğribayat, hala form tutmaya çalıştığını söyledi.

24 yaşındaki file bekçisi "Kalecilikte maç oynamak ekstra önemlidir. Uzun süre Altay'ın arkasında kaldığım için biraz paslandım ancak elimden geleni yapıyorum. Her hafta daha iyi olacağım sözünü veriyorum. Formumu tam yakaladığımda kale emin ellerde olacak kimse merak etmesin" dedi.

Sarı lacivertli kaleci ayrıca İstanbulspor maçında kaçan puanlar için "Bizim için çok kötü bir tecrübe oldu. Ligin kalanında adımlarımızı daha sağlam atmamız gerek. Artık hiç lüksümüz yok" ifadelerini kullandı. 

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