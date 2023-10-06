İrfan Can'dan Livakovic yorumu!

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Eğribayat, Spartak Trnava karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İrfan Can'dan Livakovic yorumu!
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06 Ekim 2023 00:48
Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Eğribayat, Spartak Trnava maçının ardından görüşlerini aktardı.

İrfan Can, "Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İlk yarıda yüzde 80 bizdeydi. Biraz beklediler. İlk yarıda soğudum. Devre arasında hocamızla ısınma hareketleri yaptık. Ani bir top gelebilirdi. Her zaman hazır olmamız lazım. Takıma katkı için mücadelemi veriyorum. Şanssız bir gol yedik. Ona takılacak bir durum yok. 15'te 15 yaptık. İnanılmaz iyi gidiyoruz. Bu seriye devam etmek istiyoruz. Tüm takım arkadaşlarımı tekrar tebrik ediyorum" dedi.

Takımın yeni kalecisi Dominik Livakovic ile ilişkisi sorulan başarılı file bekçisi, "Livakovic ile aramız gerçekten çok iyi. Güzel sohbetlerimiz oldu. Güzel konuşmalarımız oluyor. Kim oynarsa elinden geleni yapıyor. Burada güzel olan bir şey var, kim oynuyorsa, herkes birbirine destek oluyor. Hep birbirimize soruyoruz. Diğer mevkilerde de aynı. Güzel bir ortamımız var. Böyle olunca da başarı geliyor. Herkes forma için mücadele veriyor. Hoca da hakkaniyetli bir şekilde formayı vermeye çalışıyor. İnşallah bunların devamı gelir ve mutlu sona ulaşırız" değerlendirmesini yaptı.

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