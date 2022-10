İrfan Can'dan basın toplantısında Jesus'a soru

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında evinde Rennes ile oynayacağı mücadele öncesi basın toplantısı düzenleyen İrfan Can Kahveci, önemli açıklamalarda bulundu.



"LİDER ÇIKMAK İSTİYORUZ"



İnşallah kazanmaya devam ederiz. Lider olarak çıkmak istiyoruz, çünkü lider son 16'ya kalıyor. Bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum.



"İNŞALLAH BU SEZON ÇOK GOL ATARIM"



"Önceki sezonlarda az gol atmışım, onu gördüm. İnşallah bu sezon daha çok atarım. Hocamız, büyük bir hoca olduğunu kanıtladı. Zaten öyle bir hocaydı. İnsanlığını konuşmak istiyorum, inanılmaz iyi bir insan. Beni çok etkiledi. Onun için her şeyimizi vermek istiyoruz. Herkes, ona çok saygı duyuyor."



"İYİ SAVUNMA ŞAMPİYON YAPAR"

"Hocamız, benden nasıl faydalanacağını iyi biliyor. Bu da benim performansımı arttırıyor. İnşallah böyle devam eder.



İyi hücum maç kazandırır, iyi savunma şampiyon yapar. İnşallah bu devam eder. Çok doğru.



"BİZ DE TAHMİN EDEMİYORUZ"



"Oynayıp oynayacağımızı artık biz de tahmin edemiyoruz. (Gülerek) Hocamız geldiğinden beri futboldan gerçekten keyif almaya başladım."



"TARAFTAR ARKAMIZDA DURSUN"



"Hocamız herkesi birlikte tutuyor. İyi günde ve kötü günde taraftarın arkamızda durması önemli. Zaten geçmişte bunu en iyi yapan taraftar, Fenerbahçe taraftarı."



JORGE JESUS'A SORU



Kendisine sorulan sorular bitmesine karşın basın toplantısını terk etmeyen İrfan Can, teknik direktör Jorge Jesus sorular almaya başladığında bir basın mensubu gibi söz isteyerek tecrübeli teknik direktöre soru sordu. "Hocamız yarın rotasyon düşünüyor mu?" şeklinde soru yönelten İrfan Can'a cevap veren Jorge Jesus, "Bu, oyuncuların bana ne kadar açık olduğunun göstergesi. Önceden planlanmadı. İrfan Can soruyu sorarken bunu iyi biliyor; idmanlarda kiminle oynayacağımız az çok belli oluyor. Yine rotasyon olacak." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ