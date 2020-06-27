İrfan Can: 'Başakşehir'i ikna ederseniz seve seve gelirim'

Şampiyonluk yarışına erken havlu atan, kupadan da elenen Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor. Galatasaray'ın ön protokol imzalattığı Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş'ı kapan sarı-lacivertliler, ligin bir başka gözdesi İrfan Can Kahveci'ye yöneldi. Başakşehir'den eski takım arkadaşıyla sürekli temas hâlinde olan çiçeği burnunda sportif direktör Emre Belözoğlu, bu transferi de kısa sürede noktalamak istiyor.



Başakşehir onaylarsa...



Emre'nin 'Fener'e gel' teklifine olumlu cevap veren yıldız oyuncunun "2024 yılına kadar sözleşmem devam ediyor. Başakşehir'i ikna edebilirseniz seve seve gelirim" dediği öğrenildi. Yönetim, Emre'nin turuncu-lacivertli kulüple olan iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi bitirmeyi hesaplıyor. İrfan Can, geçtiğimiz günlerde Saracoğlu'nda çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmış, bu hareketi sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı.



ZAJC ÜLKESİNE GİTTİ



Malatya maçının son taktik provasını yapan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Sakatlığı bulunmayan ve idmanlar yer almayan Miha Zajc'ın ülkesi Slovenya'ya gittiği öğrenildi. Kulüpten "Ailevi sebeplerden dolayı" bilgilendirmesi geldi.



