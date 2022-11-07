İrfan Can: 'Ara bize iyi gelecek'

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, Sivasspor galibiyeti sonrası konuştu.
Kısa bir açıklama yapan milli oyuncu, şu ifadeleri kullandı;
"Çok yoğun bir fikstürden çıkıyoruz, bu ara bize iyi gelecek. Giresunspor maçını kazanarak araya girmek istiyoruz. Aranın ardından hocanın antrenmanlarını dört gözle bekliyoruz.(Gülerek)"
Kısa bir açıklama yapan milli oyuncu, şu ifadeleri kullandı;
"Çok yoğun bir fikstürden çıkıyoruz, bu ara bize iyi gelecek. Giresunspor maçını kazanarak araya girmek istiyoruz. Aranın ardından hocanın antrenmanlarını dört gözle bekliyoruz.(Gülerek)"
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