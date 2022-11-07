İrfan Can: "Ara bize iyi gelecek"

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Sivasspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İrfan Can: 'Ara bize iyi gelecek'
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07 Kasım 2022 22:35
Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, Sivasspor galibiyeti sonrası konuştu.

Kısa bir açıklama yapan milli oyuncu, şu ifadeleri kullandı;

"Çok yoğun bir fikstürden çıkıyoruz, bu ara bize iyi gelecek. Giresunspor maçını kazanarak araya girmek istiyoruz. Aranın ardından hocanın antrenmanlarını dört gözle bekliyoruz.(Gülerek)"

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