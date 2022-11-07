İrfan Can: 'Ara bize iyi gelecek'

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, Sivasspor galibiyeti sonrası konuştu.



Kısa bir açıklama yapan milli oyuncu, şu ifadeleri kullandı;



"Çok yoğun bir fikstürden çıkıyoruz, bu ara bize iyi gelecek. Giresunspor maçını kazanarak araya girmek istiyoruz. Aranın ardından hocanın antrenmanlarını dört gözle bekliyoruz.(Gülerek)"





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