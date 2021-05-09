İrfan Buz: "Malatyaspor taraftarına hayırlı olsun"

Helenex Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Rizespor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İrfan Buz: 'Malatyaspor taraftarına hayırlı olsun'
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09 Mayıs 2021 01:10
Helenex Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Rizespor'u 4-0 yendikleri karşılaşmanın ardından zor bir maça geldiklerini ve istedikleri şekilde oynadıklarını dile getirdi.

Buz, çok önemli ve baskılı günleri aştıklarına değinerek, şunları ifade etti:

"Takımımız karakter gösterdi. Önemli ve net bir galibiyeti hak ederek aldığımızı düşünüyorum. Malatyaspor taraftarlarına hayırlı olsun. Son iki müsabakamızda gereken puanları alacağız. Çok mutluyuz. Taktiksel anlamda değişiklik yaptık ve futbolcu kardeşlerimiz bunu sahada gösterdi. 4-0 gibi net bir skorla kazandık."



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