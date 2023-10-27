İrfan Buz: 'Kaybetsen bile iyi oynayacaksın'

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor ile 0-0 berabere kalan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da teknik direktör İrfan Buz, beraberlikten dolayı üzgün olduklarını söyledi.



11 Nisan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın açıklamasında konuşan Buz, oynadıkları müsabakadan 3 puan alarak taraftarlara hediye etmek istediğini ancak bunu gerçekleştiremediklerini belirtti.



Üç haftadır takımın başında olduğunu hatırlatan Buz, "Müsabakaya baktığınızda özellikle kaçırdığımız pozisyonlarda, yani altı pasın içerisinde kaleciyle karşı karşıya, bulunduğunuz taktirde bu pozisyonu gole çevirmeniz gerekiyor. Ben her zaman futbolcunun cesaretli olmasını istiyorum. Kötü oynayabilirsin ama cesaretli olacaksın, basacaksın, isteyeceksin. Hem basmayacaksın, silik kalacaksın, inanmayacaksın. Bu olmaz." dedi.



Buz, kente bir şeyler katmak için geldiğini ve takımın daha iyi bir yere getirmek isteğini aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Daha iyi olmamız gerekiyor, yükseltmemiz gerekiyor çıtayı. Fiziksel, taktiksel her şeyi o çalışmaları yapıyoruz, galibiyete ihtiyacımız var. Dediğim gibi burada beraberlik bizi tabii ki üzdü. Ama yapacak bir şey yok yani savaşmak zorundayız. Futbolcularıma da aynı şekilde bunu söyledim. Takımız bizim için önemli. 7 müsabakamız var. O müsabakalar içerisinde en fazla puanları almak durumundayız."



