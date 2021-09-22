İrfan Buz: 'Golü atan kazanır havası vardı'

Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor'a 1-0 kaybeden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz'dan açıklamalar geldi.



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Teknik Direktörü İrfan Buz ise önemli bir müsabakaya çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Kazanmak istedik ancak 1-0 mağlup olduk, tabii ki üzgünüz. Özellikle ilk devre daha üstün oynayan taraf Yeni Malatyaspor'du. Pozisyonlarımız vardı. Genel anlamda müsabakaya bakıldığında golü atan kazanır havası vardı. Her iki taraf da mücadele etti. Bizim de direkten dönen bir topumuz var. Orada golü bulmuş olsaydık daha evvel de sanırım müsabakayı biz kazanırdık. Ancak futbolun içerisinde olan şeyler. Rakibimiz bizim duran bir topta adam paylaşımında sıkıntı yaşadığımız o zamana kadar sıkıntı yaşamadığımız pozisyonda, orada maalesef 3 oyuncu boştu, golü attılar ve müsabakayı kazandılar. Şimdi bizim için önemli olan hemen bir reaksiyon göstermek. Cumartesi günü Antalya'da oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlanıp orada cevabı vermek."



