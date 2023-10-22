İrfan Buz: "Diouf gibi bir golcümüz olsa farklı olurdu''

Astor Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İrfan Buz: 'Diouf gibi bir golcümüz olsa farklı olurdu''
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22 Ekim 2023 00:10
Astor Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 3-0 kaybettikleri Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

rfan Buz, Göztepe'yi galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Golü erken yediklerini belirten Buz, "Taktik icabı Göztepe geriye yaslandı ve geçiş oyunlarını tercih ettiler. Biz burada eksiklerimizi gördük. Diouf gibi bir golcümüz olsa müsabakada her şey çok farklı olabilirdi. Çok basit bir 2. gol yedik ve sonrasında da 3. gol geldi. Skora bakıldığında müsabakayı yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

 

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