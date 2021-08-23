İrfan Buz'dan Utku Yuvakuran açıklaması

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Göztepe maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İrfan Buz'dan Utku Yuvakuran açıklaması
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23 Ağustos 2021 02:51
Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, "Çok önemli bir galibiyet aldık." dedi.

Buz, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, ilk haftada aldıkları 5-1'lik mağlubiyetin ardından zor bir deplasmana çıktıklarını söyledi. Geçen hafta aldıkları skora reaksiyon göstermek zorunda oldukları bir maç oynadıklarını kaydeden Buz, şöyle konuştu:

"Bu reaksiyonu gösterdik. Bu ligde 3 puan almak önemli. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Kollektif anlamda, oyun disiplini anlamında istediklerimizi yerine getirdiler. Futbolda 3'lü, 4'lü, 5'li oynarsınız ama bunu takımın göstermesi, mücadele etmesi önemli. Göztepe bizden daha fazla topa sahipti. Onlar da çalıştılar, bir topları direkten döndü. Tetteh ile 2. golü bulabilirdik. Çok önemli bir galibiyet aldık."

Buz, Beşiktaş'tan kaleci Utku Yuvakuran ile ilgili transfer çalışmalarının hatırlatılması üzerine, transfer çalışmalarının devam ettiğini ancak henüz sonuçlanmayan transferler hakkında yorum yapmanın doğru olmadığını söyledi.


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