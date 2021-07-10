İrfan Buz'dan Benjamin Tetteh müjdesi!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, sarı-siyahlıların eski futbolcusu Benjamin Tetteh ile anlaşmaya yakın olduklarını duyurdu.



Deneyimli teknik adam, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yaptıkları otelin sahasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Transfere yoğun bir mesai harcadıklarını belirten Buz, "Santrfor ile ilgili görüştüğümüz eski oyuncumuz var. Umuyorum bu hafta içinde o tamamen biter. Benjamin Tetteh ile alakalı bunu açık ve net söyleyebiliriz. Sağ bek ve orta saha için görüştüğümüz oyuncular da var. Ayrıca genç transferlere de bakıyoruz. Onları kazanmaya çalışıyoruz. Onların arasında Süper Lig'de oynayabilme seviyesine gelebilmiş oyuncular, yaş hiç önemli olmadan, varsa bünyemize kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Kampa enerji dolu bir şekilde başladıklarını dile getiren Buz, şöyle devam etti:



"Her şey yolunda gidiyor. İki tane transferimiz geldi. Çok önemli transferler bizce. Takımımıza çok karakterli ve önemli futbolcular kazandırdığımız için mutluyuz. Transfer çalışmalarımız da devam ediyor. Taraftarlarımız bekliyor tabii, biz de aynı şekilde. Transfer komitemiz, bizler ve başkanımız bu konuda gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. Transferler çok kolay olmuyor ve doğru transferleri yapmak durumundayız. O yüzden zaman zaman sıkıntılar olabiliyor süreçle ilgili ama umarım önümüzdeki hafta da 3-4 tane futbolcu bize katılır. Teknik adam açısından da çok önemli. Sisteminizi fiziksel anlamda hazırlamak durumundasınız. Çok çetin bir lig bizi bekliyor. O yüzden burada temelini atıp, Allah'ın izniyle güzel bir start alırız."



Yabancı kuralı değişikliği



İrfan Buz, yabancı kuralının sürekli değiştirilmesinin doğru olmadığını ifade etti.



Uzun yıllar Almanya'da yaşadığını ve oranın milli takımlarında 8 yıl çalıştığını hatırlatan Buz, "Türk futbolunun içinde devamlı değişen kararların doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü öz güvenli olan bir sistem, düşünce olduğunda çok fazla değişmez. Bir yol üzerinde harita çizilir ve onun üzerinde gidilir. Hatalar olsa dahi onların nüansları düzeltilir. Yabancı kuralından devamlı değiştirerek farklı bir şey beklemek yanlış olur." diye konuştu.



Yabancı kuralının transfere olumsuz olarak yansıdığını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Rekabetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok önemli oyuncularımız 5 ligde oynuyor. O yüzden üretkenlik adına daha fazla kazanabilir miyiz diye düşünmüyorum. Bu değişiklikleri doğru bulmuyorum." şeklinde konuştu.



Geçen senenin son bölümünde takımın başına geldiğini ve iyi bir süreç geçirdiklerini aktaran Buz, sözlerini şöyle tamamladı:



"Geçen sene gereken puanları aldık ve 45 puanla ligde kaldık. Çok önemliydi bizim için. İyi analiz edip, doğruların üzerine gitmek durumundayız diye düşünüyoruz. Bunu da bu sene Allah'ın izniyle yapacağız. Hedeflerimiz var tabii. Kendi ligimizde önce yeni transferlerle, sonra sistemimizi oturtarak Yeni Malatyaspor taraftarlarına iyi bir takım izletmek istiyoruz. Her şeyden evvel biliyorsunuz Yeni Malatyaspor ile biz şampiyon olduk, Süper Lig'e çıktık. Taraftarlarla bağımız çok farklı. İnanın bir özlem var. Biz çok istiyoruz, onları bekliyoruz. Taraftarlar bizim için çok büyük bir güç. Heyecanla bekliyoruz."



