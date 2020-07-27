İrfan Buz, Bursaspor'dan ayrıldı

Bursaspor'un Süper Lig'e çıkma şansını kaybetmesi sonrası teknik direktör İrfan Buz, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
İrfan Buz, Bursaspor'dan ayrıldı
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27 Temmuz 2020 20:43
Teknik direktör İrfan Buz, Bursaspor'a veda ettiğini açıkladı.

Buz, yaptığı yazılı açıklamada, evi gibi gördüğü Bursaspor camiasında göreve 24 Haziran'da başladığını ve tüm enerjisini ekibiyle birlikte Süper Lig'e çıkmak için kullandığını belirtti.

Kısa sıra içerisinde pozitif bir ivme yakalamalarına rağmen şampiyonluğa ulaşamadıklarını aktaran Buz, şunları kaydetti:

"Hiçbir karşılık beklemeden aldığımız bu görevi sezonun bitişiyle sonlandırmış bulunuyoruz. İnşallah Bursasporumuz en kısa sürede hak ettiği başarılara kavuşur. Bu süre zarfında desteğini esirgemeyen Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, yönetimimize, kulüp personeline, futbolcu kardeşlerime ve büyük Bursaspor taraftarlarına teşekkürlerimi iletiyorum.Tüm Bursaspor camiasına saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Kalbim her zaman bu şehirle olacak."



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