İrfan Buz, Bursaspor'a imzayı attı

Bursaspor, teknik direktör İrfan Buz ile 1 buçuk yıllık resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com
İrfan Buz, Bursaspor'a imzayı attı
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24 Haziran 2020 13:30
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde İrfan Buz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Teklif götürdüğümüz andan itibaren ilgisi, samimiyeti ve hassasiyeti için teknik direktörümüz İrfan Buz'a teşekkür ediyorum. Kendisi ve ekibinin, kulübümüzü ait olduğu Süper Lig'e çıkaracağına inancım tamdır. Hocamıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



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