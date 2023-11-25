İrfan Buz: ''Bugün 3 puanı hak ettik''

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Teksüt Bandırmaspor maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İrfan Buz: ''Bugün 3 puanı hak ettik''
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25 Kasım 2023 17:08
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 1-0 galip geldikleri Teksüt Bandırmaspor maçının ardından konuştu.

İrfan Buz, çok önemli bir karşılaşmayı galibiyetle kapattıklarını dile getirdi.

Buz, güçlü bir rakiple oynadıklarını ifade ederek, "Çok önemli bir galibiyet aldık, futbolcularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Baskılı başlamak istedik ve bunu başararak golü de bulduk. Daha sonra golü muhafaza ettik. İyi mücadele ettiğimiz için 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

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