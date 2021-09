İrfan Buz: 'Beşiktaş analizimizi yaptık'

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'in 4. haftasında 11 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları maçtan puan veya puanlarla dönmek istediklerini söyledi.



Sarı-siyahlı takım, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.



Buz, antrenman öncesi gazetecilere, iyi bir transfer dönemi geçirdiklerini ifade etti.



Takımı gençleştirdiklerini belirten Buz, "12 oyuncumuz gitti, takımı gençleştirdik, burada yeni bir yapılanmaya gittik. Dinamik bir takım olmak istiyoruz. Gerçekten titiz bir çalışmayla birlikte aldığımız transferlerin teknik direktör olarak altına imzamı atıyorum. Yönetim ile birlikte güzel bir transfer politikası izledik." dedi.



"İyi bir sonuçla dönmek istiyoruz"



Bu hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacaklarını anımsatan Buz, şöyle konuştu:



"Beşiktaş çok önemli bir camia, şampiyon oldular. Sergen hocayı da tebrik ediyoruz aynı zamanda şampiyonlar liginde onlara başarılar diliyoruz. Önemli bir kadroya sahipler, çok önemli transferler yaptılar. Beşiktaş deplasmanına analizlerimizi yaparak gideceğiz. Elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. Geçen sezon da son maça kadar her şeyimizi ortaya koyduk, bu müsabakada da her şeyimizi ortaya koyacağız. İnşallah Yeni Malatyaspor'u sevenlere layık bir oyunla oradan puan ve puanlarla iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz."



Buz, ligin ilk 3 haftasında 1 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldıklarını da anlatarak, şöyle devam etti:



"Futbolun içerisinde ders alma, bunların üzerinde çalışma da önemli. Gittikçe gelişmek istiyoruz. Çok önemli iki müsabakamızı kazandık. Devam etmek istiyoruz, tabi ki eksik var, oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Dinamik bir takımız, günümüz futboluna ayak uydurmak aynı zamanda gelişimi sağlamak istiyoruz."



"Bazen futbolda bu dönemler olabilir"



İrfan Buz, A Milli Takım'ın Hollanda karşısındaki mağlubiyetine ilişkin soruya ise, şu yanıtı verdi:



"Biz her zaman futbolcuların üzerine gittiğimiz için oyunu geliştirmemiz gerekiyor. Tabii ki seçim çok önemli burada doğru oyuncu seçimi çok önemli. İyi bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Bu jenerasyon çok önemli. Şenol hocayı da yerle bir ediyorlar. Bu hocamızla birlikte biz dünya 3'üncüsü olduk. Bazen futbolda bu dönemler olabilir. Burada sadece muhalefet anlamında değil de üretkenlik anlamında baskıyı da almak ve sahiplenmemiz gerekiyor. İyi günde sahiplenmek çok kolay, kötü günde biz milli takımımıza, futbolcularımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Örneğin takım kaptanımız var, geçen sezon 17 gol atmış form grafiği çok üst seviyede. O da milli takımda oynayabilir. Burada yaşa değil performansa bakılması gerekiyor. Bunun bizim milli davamız olması gerekiyor bu konuda duyarlı olmak durumundayız."